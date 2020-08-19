نقص مواد التشغيل يُعقّد معركة امساعد مع كورونا

تقرير 218

أعلن مختبر “كوفيد -19” في مدينة “امساعد” الحدودية اضطراره لعدم استقبال عينات الاشتباه بإصابات كورونا للمواطنين في البلديات المجاورة ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة نظرا للنقص في مواد التشغيل الخاصة بجهاز الــ “بي سي آر” إلا في حالة توفير مواد التشغيل الخاصة بالجهاز قبل الموعد المذكور.

وأشارت لجنة مجابهة كورونا في امساعد في منشور لها على صفحتها الرسمية إلى أنها خاطبت جميع الجهات الرسمية في وزارة الصحة بالحكومة الليبية ولم يصلها شيء من المواد المطلوبة حتى الآن.

يُذكر أن عدة مختبرات ومراكز عزل تابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية تعاني من نواقص ومختنقات تحول دون تأدية عملها، حيث أفاد مصدر من مدينة هون بأن مركز العزل في بلدية الجفرة الكائن في مدينة ودان قد تم إغلاقه بسبب عدم توفر الوقود “نوع النافتا” لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التنفس الصناعي في ظل الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.

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