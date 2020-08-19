انقطاع خدمات الإنترنت في سرت

شهدت مدينة سرت انقطاعا كاملا لخدمات الإنترنت «دي إس إل» و«واي ماكس» لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر بشركة ليبيا للتقنية والاتصالات سرت أن سبب الانقطاع هو خلل فني، دون تحديده مدة إصلاحه.

كما توقفت خدمه شبكة المدار الجديد اليوم الأربعاء في المدينة، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعد إصلاح الأعطال غرب المدينة بمنطقة أبوقرين، إضافة إلى تردي فى شبكة الاتصالات «لبييانا».

ورغم إجراء أعمال صيانة لشبكات الهواتف المحمولة، بهدف حل مشكلة التغطية في مطلع مايو الماضي، حسب تصريحات خاصة لمصادر محلية في حينه، إلا أن المشكلة لا تجد حلا، بل تتكرر بشكل شبه دوري خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها ما حدث مطلع شهر يونيو الماضي، حين انقطعت خدمات «الواي ماكس نت» والاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار وليبيانا في المدينة.

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