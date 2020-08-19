ليبيا الان

منتسبو «أمن الزاوية» يعلقون العمل اعتراضا على إيقاف المدير

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن منتسبو مديرية أمن الزاوية تعليق العمل في المديرية والمكاتب والأقسام والمراكز التابعة لها، إلى حين سحب قرار إيقاف مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي عن العمل احتياطيا.

ونظم منتسبو المديرية وقفة احتجاجية لرفض القرار الصادر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، حسب بيان نشرته المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن القرار، الذي وصفه بـ«المتسرع»، جاء بناء على كتاب مدير أمن منفذ رأس أجدير، دون التحقيق فيه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك