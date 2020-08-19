منتسبو «أمن الزاوية» يعلقون العمل اعتراضا على إيقاف المدير

أعلن منتسبو مديرية أمن الزاوية تعليق العمل في المديرية والمكاتب والأقسام والمراكز التابعة لها، إلى حين سحب قرار إيقاف مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي عن العمل احتياطيا.

ونظم منتسبو المديرية وقفة احتجاجية لرفض القرار الصادر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، حسب بيان نشرته المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن القرار، الذي وصفه بـ«المتسرع»، جاء بناء على كتاب مدير أمن منفذ رأس أجدير، دون التحقيق فيه.

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