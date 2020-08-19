المدعي العام العسكري في حكومة السراج يمنع وكيل الصحة محمد هيثم من السفر

أصدر مكتب المدعي العام العسكري التابع لما يسمى «وزارة الدفاع بحكومة الوفاق»، قرارًا بمنع سفر 7 شخصيات، جاء على رأسهم وكيل وزارة الصحة في حكومة السراج، بسبب التحقيقات الجارية في القضايا ذوات الأرقام ( 79،78،73 ) لعام 2020 والمتعلقة جميعها بالتجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري.

وطالب نص القرار الموقع من أيوب العجيلي امبيرش، مدير ما يسمى “النيابة العسكرية الجزئية طرابلس”، والموجه إلى إدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء الـ 7 شخصيات من ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج مع استلام جوازات سفرهم .

والشخصيات الممنوعة من السفر هم:

1- محمد هيثم عيسى الصيد (رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقا) ووكيل وزارة الصحة في حكومة السراج.

2- لواء / عمر البصير ميلاد هويدي (مدير عام جهاز الطب العسكري).

3- محمد حسين سالم (مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري).

4- عمار منصور الثالب (المراقب المالي بجهاز الطب العسكري).

5- عبد الحكيم سالم عطية (مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري).

6- يونس محمد امسلم (مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري).

7- عنان البشتي (مهندس مشرف إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري).