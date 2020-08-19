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السيسي يوجّه الجيش: حافظوا على أعلى درجات الاستعداد القتالي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بمواصلة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، لتنفيذ أي مهام توكل لها بهدف حماية أمن مصر القومي.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، أن السيسي اجتمع الأربعاء مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، وجّه السيسي بـ”الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة”.

وأشاد الرئيس المصري بـ”القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح”.

ولا يعد هذا الخطاب هو الأول من نوعه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سبق للسيسي التذكير بقوة الجيش المصري في أكثر من مناسبة.

ففي يونيو الماضي، ذكر السيسي أن “جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا”، في إطار استعراضه للأزمة الليبية.

وتحدث السيسي وقتها أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وشدد الرئيس المصري على أن “مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا”، كما أنها حريصة “على سيادة ووحدة الأراضي الليبية”، كما قال إن “أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا”.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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  • The message here is this, if Egypt goes in and it has already envisioned/prepared that it is going to be a total cleansing process of all diseased foreign/ ISIS/militia/factions/groups of ShawaTeen
    Plus the Greeks & the French could take a part & willing to deep fry Rajeb Mussolini & pour liquid Nitrogen on his crooked vision & adds more nightmares to the Satanic Nation then it becomes self destructive nation

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