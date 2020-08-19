صنع الله يبحث مع مدير “ريبسول” على الورق مشروع الطاقة الشمسية في حقل الشراره النفطي

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابس، المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا سيميوني سيمنا، بحضور ابو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والانتاج .

وبحسب إيجاز صحفى للمؤسسة، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، و التركيز على تنفيذ الدراسات المكمنية المقترحة من المشغل والعمل على تنفيذها للوصول الى المقترحات التي تساعد على تحسين الانتاجية والمحافظة على المكامن النفطية، بالإضافة الى المشاريع الاستراتيجية التي تبحثها المؤسسة وشركة ريبسول، والتي من أهمها مشروع دراسة الطاقات المتجددة.

من جهته، قدم مدير عام شركة ربسول، شرحا مختصرا لما تم تنفيذه من دراسات على مشروع الطاقة الشمسية بحقل الشرارة النفطي واستمع إلى توجيهات المؤسسة في هذا الجانب.

وزعم الإيجاز الصحفى الذى أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط، أن إغلاقات حقول الشرارة لها تأثير سلبى على إيفاء المؤسسة بالتزاماتها بشركة ريبسول على تنفيذ برامج العمل المقترحة من المشغل وكذلك تنفيذ برامج التنمية المكانية.