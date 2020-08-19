السيسي يدعو الجيش المصري إلى الاستعداد التام لأي مهام قتالية

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجيش المصري إلى الحفاظ على أعلي درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهام لحماية أمن مصر القومي، وسط توتر واضح مع الجانب التركي في ليبيا والمتوسط.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، الأربعاء،” إن السيسي اجتمع مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة”.

وقال راضي إن الرئيس المصري “وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة”.