تركيا تسيطر على منافذ غرب ليبيا برا وبحرا وجوا

زامنت زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري أول من أمس الإثنين الى طرابلس مع سيطرة إحدى الميلشيات القريبة من تنظيم القاعدة والمرتبطة بنظام أردوغان على معبر راس جدير الحدودي مع تونس وطرد ميلشيات زوارة الأمازيغية منه

وفامت ميلشيا من مدينة الزاوية بقيادة محمود بن رجب أحد أبرز عناصر الجماعة المقاتلة ،انتقلت من قاعدة الوطية الجوية الخاضعة لسيطرة الأتراك الى معبر راس جدير وبسط نفوذها عليه ما أثار استياء بالغا في مدينة زوارة الحدودية التي كانت تتزعم الإشراف على المعبر

ورجحت مصادر من مدينة الزاوية ، غربي طرابلس ، أن تكون مديرية أمن المدينة تلقت أمرا من وزارة داخلية الوفاق لإرسال قوات الى معبر راس جدير والسيطرة عليه ، وهو ما نفاه مقربون من الوزارة ، مؤكدين أن بن رجب نفذ قرارا صادرا عن غرفة العمليات التركية وليس عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج ، وأن نظام أردوغان يسعى الى وضع يده على المعابر البرية في غرب ليبيا

ومحمود بن رجب هو المرشح حاليا من قبل أنقرة وجماعة الإخوان لرئاسة جهاز الحرس الوطني المزمع تأسيسه لجمع شتات فلول الميلشيات التي تقرر حلها، ويعمل حاليا تحت إمرة غرفة العمليات التركية في غرب ليبيا

ويرى المراقبون أن سيطرة الأتراك على معبر راس جدير الحدودي مع تونس سيمثل نقلة تحول في إتجاه الوصاية التركية التامة على غرب ليبيا ، وكذلك فيما يتعلق بتهريب السلع والبشر ،

في الأثناء ، قالت تقارير صحفية أن سفينتين حربيتين تركيتين وصلتا إلى ميناء الخمس في تحرك أعاد إلى الواجهة محاولات تركيا الحثيثة لتحويل موانئ الغرب الليبي إلى قاعدة خلفية لأنشطتها المتنامية ، مشبرة الى أن هذا الميناء التجاري الواقع الى غرب العاصمة طرابلس ب 120 كلم ،تحول بحسب تأكيدات الجيش لاستقبال السفن التركية والمرتزقة، ونقل إرهابيين إلى الغرب الليبي بدعم وتمويل قطري، وبات قاعدة لنقل السلاح والمرتزقة.

ووفق تأكيدات الجيش كذلك ، فإن تركيا عمدت منذ بداية تدخلها في ليبيا، تحت غطاء دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، إلى تحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس ومطار زوارة وبعض مرافئ الصيد غرب طرابلس، إلى قواعد لنقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

وكما أعلن عن تسليم حكومة الوفاق قاعدة مصراتة البحرية للسلطات التركية التي تسيطر كذلك على قاعدة الكلية الجوية بالمدينة ، فيما توصل تركيا وقطر وحكومة الوفاق إلى إنشاء مركز تنسيق قطري تركي ليبي يجتمع شهريا على مستوى رؤساء الأركان، مع وجود مستشارين من الدول الثلاثة بمقر المركز في مصراته.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في تعليقه على زيارة وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار، والقطري خالد العطية العاصمة طرابلس أول من أمس الإثنين ،أن «تركيا عززت وجودها في المنطقة الغربية، خصوصا طرابلس ومصراتة، ونقلت منظومتي دفاع جوي حديثا إلى قاعدة الوطية الجوية، كما تم رصد من 50 إلى 60 آلية عسكرية في محيط القاعدة»، مردفا أن طائرات النقل التركية العملاقة «مازالت تنقل مرتزقة ومتطرفين في سورية من غازي عنتاب إلى مصراتة».

ولا تتوقف الهيمنة التركية على الجانب العسكري وإنما كذلك على الجانب التجاري للمنافذ ،حيث أكد موقع أفريكا انتلجنس الدولي سيطرة تركيا على واردات الموانئ الليبية، من خلال رجل أعمال تركي مقرب من أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، وبناءا على موافقة شخصية من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس.

وكشف التقرير، عن قرار صادر من الجمارك الليبية في طرابلس 20 يوليو الماضي، يقضي بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة “مذكرات” تتبع الشحنات البحرية بالتعاقد مع شركة “إس سي كي” التركية حيث سيمنحها إشرافا غير مسبوق على جميع السلع المستوردة إلى ليبيا والقادمة عن طريق البحر. وعليه سيتعين على الشاحنين المرور بهذه وتقديم أوراق الشحن وبوليصات التأمين وغيرها من المعاملات ذات الصلة، بما يمكنها من معرفة كل شىء عن احتياجات ليبيا الاقتصادية وواردتها من الخارج.