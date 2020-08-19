صنع الله يناقش مع مدير «ريبسول» الإسبانية مشروع الطاقة الشمسية بحقل الشرارة

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير العام لشركة «ريبسول» الإسبانية، فرع ليبيا، سيميوني سيمنا، مشروع دراسة الطاقات المتجددة، وقدم الأخير شرحا عما تم تنفيذه من دراسات على مشروع الطاقة الشمسية بحقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة في بيان إن اجتماعا بين صنع الله وسيميوني عقد بمقرها في طرابلس اليوم الأربعاء بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والانتاج أبوالقاسم شنقير، وجرت خلاله مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، مع التركيز على «تنفيذ الدراسات المكمنية المقترحة من المشغل والعمل على تنفيذها للوصول الى المقترحات التي تساعد على تحسين الانتاجية والمحافظة على المكامن النفطية».

وتناول الاجتماع أيضا «مشاريع الاستراتيجية التي تتدارسها المؤسسة وشركة ريبسول، والتي من أهمها مشروع دراسة الطاقات المتجددة»، مشيرة إلى تقديم سيميوني شرحا مختصر لما تم تنفيذه من دراسات على مشروع الطاقة الشمسية بحقل الشرارة النفطي، فضلا عن استماعه إلى «توجيهات المؤسسة في هذا الجانب».؟

كما تم التطرق إلى «برامج التنمية المستدامة وكذلك الاغلاقات لحقول الشرارة وتاثيراتها السلبية على الايفاء بالتزامات شركة ريبسول على تنفيذ برامج العمل المقترحة من المشغل وكذلك تنفيذ برامج التنمية المكانية».

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