الحويج: يطالب بخروج الميلشيات السورية وإعادة تأهيل من يحملون السلاح في مؤسسات الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادى الحويج، إن ليبيا ستشهد أعمالاً تنموية كبرى بالمليارات – حين تنتهى الحرب -، موضحًا أنه يريد أن تكون لمصر الأولوية في إعادة الإعمار، سواء من حيث الشركات أو الأيدي العاملة.

الحويج شدد فى تصريحات لصحيفة “الأخبار” المصرية، على ضرورة تنفيذ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مطالبًا بالدعم السياسي من خلال مصر ودورها المحورى في جامعة الدول العربية، لافتًا إلى ضرورة تعليق عضوية حكومة الوفاق غير الشرعية بالجامعة، والذهاب إلى مجلس رئاسي جديد وتكوين حكومة جديدة، وفقًا لما تم الإعلان عنه بالعاصمة المصرية.

وحول المقترح الأمريكي بأن تكون مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح وأن يكون بها مقر للحكم تديره حكومة مركزية مدنية ممثلة لأقاليم ليبيا الثلاثة، برقة، وفزان، وطرابلس، أكد قبولهم بالمقترح، لكن المشكلة الأساسية في ليبيا، هى الميلشيات وفوضى السلاح والمرتزقة والإرهابيين، إذ أن هناك كثير من المدن الآمنة فى ليبيا بعدة مناطق، ويبقى الخطر والتهديد في الميليشيات المتمركزة في طرابلس العاصمة.

وأكد الحويج على ضرورة نزع سلاح الميلشيات أولا وليس نزع سلاح مدينة معينة، وإذا كان هناك توجه لنزع السلاح من مدينة معينة فلتكن البداية من طرابلس، قائلاً “المشكلة ليست البحث عن مكان ليكون عاصمة إدارية، وحتى لو حدث وجعلنا سرت عاصمة إدارية وبها حكومة مركزية، فهل سنستطيع العمل في كل أرجاء ليبيا، في ظل وجود الميلشيات والمرتزقة الأجانب؟ بالتأكيد لا، وبالتالي يجب نزع سلاح الميلشيات أولا وإخراج القوات الأجنبية من كل الأطراف”.

وفيما يخص قبولهم الانسحاب من سرت إذا ما أخرجت تركيا من جلبتهم من مرتزقة إلى خارج ليبيا، قال “نحن ليبيون وهذه أرضنا فأين نذهب؟ لا معنى للحديث عن انسحابنا من منطقة والذهاب لأخرى، فأنا على سبيل المثال من طرابلس ومنزلي هناك ولكن أعمل في الشرق، لأن الميلشيات الأجنبية تمنعني من أداء عملي، ويوميًا يتواصل معي المئات من أهلنا في طرابلس، ويطلبون مني نقل مناشاداتهم للجيش الليبي كي يتقدم ويخلصهم من حكم الميلشيات”.

وتابع “لا مفر من خروج الميلشيات السورية التابعة لأردوغان وأن نجمع بعد ذلك السلاح من الميلشيات الليبية ليكون بيد الدولة فقط، وأن يتم إعادة تأهيل وتدريب الليبيين الذين يحملون السلاح تحت راية الميلشيات لدمجهم مرة أخرى في مؤسسات الدولة، فهم أبناؤنا أولاً وأخيرًا ولا نريد للأزمة أن تستمر، والأزمة ليست سياسية على من يحكم، ولكنها أزمة أمنية في المقام الأول”.

وحول ما تمخض عنه لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالسفير الأمريكي لدى مصر جوناثان كوهين، قال الحويج إنه تم التوصل إلى مجموعة من التفاهمات، وكان الأساس في النقاش هو إعلان القاهرة، وضرورة تنفيذه بأقصى سرعة، ولأنه في الأساس مجموعة من الرؤى والأفكار الليبية الخالصة والتي تم التوصل إليها بالتعاون مع مصر.

وفيما إذا كانت مصر قد استشارت الحكومة ومجلس النواب قبيل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مؤخرًا مع اليونان، قال “نعم حدثت بعض التشاورات، ونحن أيضا بصدد توقيع اتفاق مع اليونان وفقا لقانون البحار لعام 1982م الذي أقرته الأمم المتحدة”.

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