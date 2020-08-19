” دغيم”: أرحب بالفتح الجزئي للنفط لإنقاذ محطات الكهرباء

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة بالفتح الجزئي للنفط، من أجل تزويد محطات الكهرباء بالغاز والوقود اللازم للتشغيل.

وقال دغيم، في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ اليوم الأربعاء، إن ليبيا في خطر حقيقي إذا تحولت إلى دولة فاشلة بدل حالتها المتعثرة، وذلك باستهداف المؤسسات السياسية من قبل المتطرفين والمسلحين ومن يستقوون بالمرتزقة لندخل بعدها في دوامة الفوضى الكاملة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة المضي قدما نحو الحل السياسي والمعالجات الاقتصادية واستعادة السيادة والاستقرار، وصولا لانتخابات عامة قائمة على دستور توافقي، مؤكدا أن بداية ذلك يتمثل في قرار شجاع تاريخي بوقف إطلاق النار.

وانتهز دغيم الفرصة للتأكيد على عدم امتلاكه أي صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، مستنكرا تلفيق التصريحات ونسبها إليه.

أعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي عن السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بتفريغ الخزانات الممتلئة بالموانئ النفطية، بناء على تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في بيان مسجل أمس الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز، ما يؤدي إلى تزايد القدرة التخزينية، ويتسبب في عدم توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشركة العامة للكهرباء.

وقال رئيس الجهاز في ختام بيانه إنه لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن والمحافظة على البنية التحتية للموانئ والمعدات والمنشآت القائمة.