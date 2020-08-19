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متجاهلاً إبعاد مرتزقة تركيا.. “الرفادي”: استقرار ليبيا يتحقق بهزيمة “حفتر” وضم “الثوار” للأجهزة الأمنية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، إن: “البلاد لن تستقر إلا بإفشال مشروع الثورة المضادة وهزيمة حفتر وابعاده عن المؤسسة العسكرية، إعادة تنظيم الجيش والاجهزة الشرطية والامنية وإعادة تأهيلها وحصر استعمال السلاح عليها وايجاد حلول عملية وواقعية لكتائب (الثوار) المقاتلة التي كان لها الدور الأساس في حماية البلاد، والكتائب الاخرى الثي ثبت ارتكابها لكثير من الانتهاكات الخارجة عن القانون واحداث خلل في المنظمومة الامنية والاستقرار” على حد قوله.

أضاف “الرفادي” على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء: “نحتاج حكومة انقاذ وطني راشدة وقوية من كفاءات وطنية من مختلف انحاء البلاد، يعهد اليها بسط السيطرة على كامل التراب الوطني وانهاء كل المختنقات وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكفاءة كبيرة والقضاء على يؤر الفساد وخلق وظائف للشباب واعطاء صلاحيات موسعة للبلديات، وتهيئة المناخ للإستفتاء على الدستور واجراء انتخابات عامة في ضوئه” على حد قوله.

ولم يتعرض “الرفادي” في روشتته للاستقرار المزعوم إلى المطالبة بإبعاد المرتزقة المدعومين من تركيا والذين يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أعدادهم بما يقارب 20 ألفاً.

 

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تركيا حفتر ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • صدق الرفادي لا أستقرار لليبيا إلا بهزيمة مليشيات مصراته العميله التي أحضرت الغزاة الاتراك ليعاودوا أحتلال ليبيا مقابل تكرم من الاتراك بتوفير فتات من الوظائف في ليبيا المحتله للعملاء المصاريت أن اقدام قادة مليشيات مصراته اليوم بمعاونه الغازي الاجنبي علي أحتلال الوطن في مقابل مكاسب شخصيه ضيقه سيتكرم بها الغازي علي العملاء فتاريخ مصراته مسطر به قيام رمضان السويحلي قائد أقدم مليشيا ارهابيه تابعه لمصراته في زمن احتلال ايطاليا لليبيا لقد كان مناصراً لايطاليا ضد الليبيين ووعد أيطاليا باضعاف مقاومة الليبيين للوجود الايطالي في شرق البلاد ونفذ وعده بمهاجمته لإمارة السنوسيه في مدينة اجدابيا ولكنه أرتد علي عاقبيه مدحورا خاسر مهزوماً يوم لز جيش السنوسيه مليشيات مصراته لز علي الساق من تخوم أجدابيا الي وسط مصراته ثم اعطي قائد السنوسيه الآوامر لجنوده هيا ارجعوا اتركوه بعدما دخل مصراته فأن خنق الكلب خير من قتلته ومهاجمة المدن الليبيه الآمنه راودت المليشياوي الارهابي رمضان السويحلي فهاجم بني وليد بغباء فوقع في الآسر وآمر جنوده بالأستسلام لجيش المجاهد عبد النبي وطلب العفو ولكنه قتل هناك بعدما توعد بني وليد بالأحتلال والمجاهد عبد النبي بالقتل ولكن من نواميس الحياه علي الباغي تدور الدوائر

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