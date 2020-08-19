إغلاق مداخل ومخارج مدينة الزنتان لمدة 15 يوما

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ ببلدية الزنتان إقفال مداخل ومخارج المدينة لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من صباح اليوم، مطالبة الأهالي بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإلغاء المناسبات الاجتماعية.

وتأتي هذه القرارات بعد اجتماع طارئ عقد أمس تطبيقا لتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

كما وشددت اللجنة على ارتداء الكمامات ومنع المواطنين من دخول الأسواق والمحال التجارية من دونها، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة والصادرة عن الجهات ذات الاختصاص.

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