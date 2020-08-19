دعم أوروبي وأممي لإجراء انتخابات 37 بلدية بليبيا خلال 2020

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يدعمان الانتخابات البلدية لنحو 37 مدينة في ليبيا المقرر إجراؤها في عام 2020.

وأثنى الاتحاد الأوروبي على أهالي مدينة غات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على إجراء الانتخابات البلدية الأولى بنجاح في ليبيا منذ أكثر من عام.

وذكرت البعثة الأوروبية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، أن البلديات تعد عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الديمقراطي في ليبيا.

وكانت مدينة غات قد شهدت أمس الثلاثاء إقامة انتخابات المجلس البلدي للمدينة، حيث كانت نسبة المشاركة فيها %54، بحسب ما ذكرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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