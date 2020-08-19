العقوري يؤيد تصريحات وزير الخارجية الألماني خلال زيارته طرابلس

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن تأييده لما ورد في تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء زيارته إلى مدينة طرابلس الإثنين الماضي.

وأكد العقوري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمجلس النواب، التزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين والعودة إلى الحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف تصدير النفط بشرط انفاق عائداته بعدالة وشفافية.

وشدد العقوري، على أن أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، مشيرا إلى أن ذلك هو ما تهدف إليه مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح.

وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية، وشكره للجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد دعا خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس الإثنين الماضي، إلى استئناف مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع الليبي، وأكد على أهمية ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.

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