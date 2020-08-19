المشري يبدي استعداده للقاء عقيلة صالح برعاية مغربية وضمانات دولية

أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «بشرط أن يكون علنيا وبحضور الأخوة المغاربة وبضمانات دولية»، مشيدا بجهود المملكة المغربية الداعمة للحل السياسي للأزمة الليبية.

وقال المشري في مداخلة هاتفية مع قناة «ميدي1 تي في» المغربية الخاصة إن زيارته الأخيرة ووفد المجلس الأعلى للدولة إلى المغرب أواخر يوليو الماضي، تزامنت مع زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «ونحن قلنا أننا على استعداد للقاء معه بشرط أن يكون علني وبحضور الأخوة المغاربة وبضمانات دولية»، مضيفا أنه على استعداد للقاء مع جميع الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.

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ورأى المشري أن «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، ويجب أن يكون من خلال الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، التي تستطيع أن تصل بليبيا إلى بر الأمان..»، مؤكدا أن «الشعب الليبي مل من الحرب والقتل والتهجير وهدم البنى التحتية».

وأشاد المشري بالمغرب والملك محمد السادس، حيث قال: «نثق بالقيادة المغربية التي تريد الوصول لحل، وليس تحقيق مصالح طرف على حساب طرف آخر»، مشيرا إلى أن «المغرب هو الذي احتضن الاتفاق السياسي الأول بين الليبيين» في إشارة إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015.

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