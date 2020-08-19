ترحيب أممي بـ”العرس الانتخابي” في غات

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الانتخابات البلدية في مدينة غات، مُثنية على تصميم أهالي المدينة على ممارسة حقوقهم الديمقراطية في أول انتخابات بلدية تجري في ليبيا هذا العام.

وبحسب بيان البعثة فقد “رحبت القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الدعم في ليبيا ستيفاني وليامز بالتزام مواطني غات بانتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي في المجلس البلدي، في تحد للعديد من الصعوبات التي تواجهها المدينة وليبيا بشكل عام في هذه الأوقات العصيبة”.

وأشادت ستيفاني بالجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات، ولا سيما تنفيذها لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الناخبين والموظفين والجهات الانتخابية.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحكم المحلي، وكذلك للجنة المركزية للانتخابات البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل ديمقراطي ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية