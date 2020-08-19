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مصلحة المطارات تطالب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالبت مصلحة المطارات المديرين العاملين في المطارات والمكاتب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، خاصة بعد زيادة انتشار الفيروس في البلاد، والمتمثلة بإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، واستعمال المطهرات، والتقليل من المراجعات اليومية، والاقتصار على التواصل الإلكتروني، ووضع جدول تناوبي يضمن سير العمل، على أن يكون الدوام اليومي من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • تلقوا………………. اي ……………..كافرة………لحمها …… جيفة ………………….في اي موقع ……………نفطي…………. فرغوا فدؤن ربها الرصاص من غير تفكير واحرقوها حرق .

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