مصلحة المطارات تطالب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا

طالبت مصلحة المطارات المديرين العاملين في المطارات والمكاتب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، خاصة بعد زيادة انتشار الفيروس في البلاد، والمتمثلة بإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، واستعمال المطهرات، والتقليل من المراجعات اليومية، والاقتصار على التواصل الإلكتروني، ووضع جدول تناوبي يضمن سير العمل، على أن يكون الدوام اليومي من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

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