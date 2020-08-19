السيسي يوجه الجيش بمواصلة “الاستعداد القتالي”

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجيش المصري بمواصلة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليه.

وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع عقده السيسي الأربعاء مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وأرجع المتحدث باسم الرئاسة المصرية سبب توجيه السيسي للجيش بالمحافظة على الجاهزية إلى التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية.

وكان البرلمان المصري قد فوض القوات المسلحة تنفيذ مهام قتالية خارج الحدود في الاتجاه الغربي الاستراتيجي وذلك بعد لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعيان ومشائخ القبائل الليبية في السادس عشر من يوليو الماضي.

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