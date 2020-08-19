مترأساً مجلساً غير شرعي.. “حمودة سيالة”: سنعمل على إرساء قواعد الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً

مترأساً مجلساً غير شرعي.. “حمودة سيالة”: سنعمل على إرساء قواعد الديمقراطية وسنعمل على تداول السلطة سلمياً

قال حمودة سيالة رئيس مجلس نواب المنشقين المنعقد في طرابلس، إنه: من الضروري العمل على إرساء الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وفق قوله.

“سيالة” الذي يترأس مجلساً غير شرعياً ومخالفاً لأبسط قواعد الديمقراطية قال خلال لقاء رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد” سالم بن تاهية، اليوم الثلاثاء في المجلس المزعوم بطرابلس، لمناقشة الاستعدادات لانتخابات البلدية، إنه سيدعم مجلس النواب للخيار الديمقراطي والتزامه بتذليل الصعاب أمام العملية الانتخابية، والحرص على تهيئة الظروف الملائمة لاجرائها وفق القانون وفي المدة المحددة، على حد قوله.