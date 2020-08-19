دعم أميركي للهيئة الطبية الدولية لزيادة وصول الخدمات الصحية للنازحين في ليبيا

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الخميس، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعم منظمة الهيئة الطبية الدولية لزيادة وصول الخدمات الصحية للعائلات التي نزحت بسبب الصراع الطويل في ليبيا.

وأوضحت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فرق أطباء وممرضات ومستشاري الصحة العقلية التابعين للهيئة الطبية الدولية يقدمون الرعاية الطبية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة العائلات على التعامل مع الإجهاد والصدمات، حتى في أوقات جائحة الكورونا وذلك في المرافق الصحية التي تخدم مجتمعات النازحين.

والهيئة الطبية الدولية هي منظمة إنسانية غير ربحية عالمية متخصصة بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال التدريب والرعاية الصحية وبرامج الإغاثة والتنمية.

وأنشئت المنظمة في العام 1984 من قبل الأطباء والممرضين المتطوعين، وهي منظمة تطوعية، غير سياسية، غير طائفية كما أنها منظمة خاصة.

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