انتقد عضو مجلس النواب محمد العباني أداء الحكومة الليبية قائلا إنها غير منتجة سوى لمزيد من الانقسام.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن”أداء الحكومة الليبية المتدني، وعجزها عن تقديم الخدمات في المناطق المحررة، وتعاظم حجم الفساد، ونفاد صبر المواطن، وغياب دور البرلمان عن مساءلتها وتقويمها، خلق بيئة مناسبة للتيارات الإرهابية وخاصة الإخوان لانتهاز هذه الإخفاقات وإعادة تدويرها بشكل يخلق مزيدا من التذمر لدى المواطن”.

وأضاف العباني “حكومة أكملت ست سنوات متجاوزة الزمان ولم تتمكن من إنجاز شيء عدا تعظيم حجم الدين العام، وشراء ذمة البرلمان الذي أصبح عاجزا حتى على دعوة رئيسها للمثول أمامه، حكومة غير منتجة سوي لمزيد من الفساد ألم يحن زمن مغادرتها”.

ودعا العباني “القيادة العامة للقوات المسلحة، للتدخل بعد إخفاق البرلمان وتفويض السلطة للقيادة العامة للقوات المسلحة” بعد أن طفح الكيل بالمواطن.