رئيس “الحكومة الليبية” يتابع سير عمل مشروعات بنغازي واستعدادات فصل الشتاء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر عمران بوجواري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية.
و أكد الرئيس على ضرورة متابعة أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) وكافة مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة.
وناقش الاجتماع موضوع تغيير تصنيف الأرض المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومتابعة ملفها مع مكتب العمارة.
وشدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمظهر العام للمدينة، خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة العامة، وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء القادم.
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