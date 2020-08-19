رئيس “الحكومة الليبية” يتابع سير عمل مشروعات بنغازي واستعدادات فصل الشتاء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر عمران بوجواري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية.

و أكد الرئيس على ضرورة متابعة أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) وكافة مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة.

وناقش الاجتماع موضوع تغيير تصنيف الأرض المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومتابعة ملفها مع مكتب العمارة.

وشدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمظهر العام للمدينة، خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة العامة، وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء القادم.