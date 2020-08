مختبر كورونا بامساعد : لن نستقبل عينات الاشتباه بإصابات الفيروس لنقص مواد التشغيل

أعلن مختبر كورونا في مدينة “امساعد” الحدودية اضطراره لعدم استقبال عينات

الاشتباه بإصابات كورونا للمواطنين في البلديات المجاورة ابتداءً من يوم الجمعة

المقبلة نظرا لنقص مواد التشغيل الخاصة بجهاز الــ “بي سي آر”.

وبينت لجنة مجابهة كورونا في امساعد، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنها خاطبت جميع الجهات الرسمية في وزارة

الصحة بالحكومة المؤقتة ولم يصلها شيء من المواد المطلوبة حتى الآن.

