أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن تدخله في ليبيا وشرق المتوسط يهدف لتحقيق مصالح تركيا .

