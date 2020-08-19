التغلغل التركي في ليبيا يدفع لـ”مواجهة جديدة”

قال الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعث برسالة مهمة للمشير خليفة حفتر لها مدلولها بالنسبة لتصور الأحداث، مؤكداً ضرورة عدم إغفال وجود وزيري الدفاع القطري والتركي في التحركات الأخيرة الخاصة بتطورات القواعد التي قد تقيمها أنقرة في ليبيا.

ورأى نجم الدين، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، أن الأمور تتجه نحو التصعيد، وأن أنقرة فهمت الرسالة بأنه ليس من صالحها التورط في أي مواجهة عسكرية مع مصر، مبيناً أن الإدارة المصرية تعتقد أن ما يحدث في ليبيا يهدد أمنها القومي.

وعن أبعاد الخطوة التركية المقبلة في ليبيا، قال المتابع للشأن العام فيصل أبو الرايقة، لبرنامج “LIVE”، إن الطموحات التركية واسعة جدا وتطلعاتها تصل إلى إعادة أمجاد العثمانيين.

وأضاف أبو الرايقة أن تغلغل المؤسسة الأمنية التركية والعسكرية في الغرب الليبي يضع السيادة في يد الأتراك، إضافة إلى التفاوض على تشكيل الرئاسي والمناصب السيادية السبعة في البلاد، وبذلك يعاد رسم المشهد الليبي من جديد.

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