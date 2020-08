أكد مصدر محلي، الأربعاء، تواصل انقطاع خدمات الإنترنت «دي إس إل» و«واي

ماكس» لليوم الثاني على التوالي في مدينة سرت.

وأشار المصدر، أيضا إلى توقف خدمة شبكة المدار الجديد اليوم الأربعاء في

المدينة، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعد إصلاح الأعطال غرب المدينة بمنطقة الهيشة

الجديدة، إضافة إلى تردي في شبكة الاتصالات «لبييانا».

