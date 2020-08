أردوغان : تدخلنا في شرق المتوسط وليبيا حفاظا على مصالح تركيا المستقبلية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وشدد أردوغان في تصريحات صحفية، على أنه لن يرضخ لاتفافية يتم فرضها على تركيا شرق المتوسط، لافتا إلى أنهم سبق ومزقوا اتفاقية “سيفر” قبل قرن.

وأكد أردوغان أن تركيا مصممة على حفظ ما وصفته بحقوقها في شرق المتوسط و”الوطن الأزرق” حتى النهاية.

وأشار أردوغان إلى أن ما تقوم به تركيا في عدد من الجبهات بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا هو كفاح من أجل مصالح تركيا في المستقبل.

