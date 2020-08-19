عاجل ليبيا الان

أردوغان : تدخلنا في شرق المتوسط وليبيا حفاظا على مصالح تركيا المستقبلية

تم النشر منذُ 15 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وشدد أردوغان في تصريحات صحفية، على أنه لن يرضخ لاتفافية يتم فرضها على تركيا شرق المتوسط، لافتا إلى أنهم سبق ومزقوا اتفاقية “سيفر” قبل قرن.

وأكد أردوغان أن تركيا مصممة على حفظ ما وصفته بحقوقها في شرق المتوسط و”الوطن الأزرق” حتى النهاية.

وأشار أردوغان إلى أن ما تقوم به تركيا في عدد من الجبهات بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا هو كفاح من أجل مصالح تركيا في المستقبل.

The post أردوغان : تدخلنا في شرق المتوسط وليبيا حفاظا على مصالح تركيا المستقبلية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Clearly, Rajeb Mussolini has spit on the faces of his Libyan dogs( traitors) and Qatari’s money holes to keenly state that is for the sake of Turkey and not on the behalf of any other nation/s or individual/s or even the DAMN Sherkess & Brother/Sister hood from HELL…go figure ya cowards, slaves, otten Sherkess & Turkish colorful puppies

    رد