اوغلو: تركيا لن تمتنعَ عن دعم حكومة الوفاق في فرض السيطرة بالقوّة على سرت والجفرة

ليبيا – قال السياسيّ التركي المقرّب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يوسف كاتب اوغلو إنّ زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس ، تدخل ضمن إطار التعاون التركي مع حكومة الوفاق، وللتأكيد على أنّ تركيا مستمرّة في دعمها لحكومة الوفاق ولن تتراجع عنه.

اوغلو أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء، وتابعته صحيفة المرصد إلى أنّ تركيا تقوم الآن بإعطاء كلّ ما يلزم من تجديد للمعلومات الاستخباراتيّة والعسكريّة والتدريب وتبادل الخبرات، ما يعطي دافعًا أقوى لحكومة الوفاق بأنّ تركيا لن تتخلّى عن التزاماتها ولن تتراجع عن دعمها في جميع المجالات.

وإعتبر أنّها زيارة مهمّة تحمل الطابع العسكريّ التخطيطيّ التقنيّ، ولإعطاء آخر المعلومات عن كيفية التعامل في المرحلة القادمة، خصوصًا أنّ ما سمّي بمعركة سرت والجفرة طالت وطال زمنها، بسبب تفعيل تركيا للمسار الدبلوماسيّ والسياسيّ على حدِّ تعبيره.

وأضاف: “هناك تفاهمات تركيّة روسيّة، واللقاء بين أردوغان وبوتين في قضية أن يكون هناك سحب لقوات الفاغنر من سرت وصلت لمرحلة متقدمة، أتوقّع أنّه سيتمُّ الإعلان عنها في القمّة المرتقبة بين روسيا وتركيا، الأولى لديها علاقات متنامية مع تركيا التي تضغط من هذا التوجه بالاستفادة من استخدام القوّة الناعمة والديبلوماسية والسياسة، لتجنّب وقوع خسائر على الأرض للقوّات الروسيّة أو الفاغنر وتمكين سيطرة حكومة الوفاق على أهمّ منطقة، وهي منطقة المثلث النفطيّ وسرت وقاعدة الجفرة”.

كما نوّه إلى أنّ هناك مسارًا متوازيًا بين اللقاءات التركيّة الروسيّة وبين تركيا وحكومة الوفاق من باب إطلاع الوفاق على آخر التطورات.

وتابع مزاعمه قائلًا: “قضيّة نزع السلاح لن يكون على حساب الشرعيّة والسيطرة، بل أن يكون هناك فرض للشرعيّة الكاملة على سرت والجفرة، ونزع السلاح عن المليشيات المغتصِبة والمنقلبة على الشرعيّة. تركيا تحاول أن تلعب دورًا أساسيًا في تحيز هذه الفئات الروسية منها وغيرها. روسيا كانت تدعم من تحت الطاولة مليشيات حفتر، أما حاليًا فأصبح الدعم منحصرًا ومرهونًا لتفاهمات تركية روسية. وبالنسبة لحكومة الوفاق إن لم تجدِ هذه التفاهمات الروسية التركية فالحلُّ سيكون القوّة”.

ختامًا أكّد على أنَّ تركيا لن تمتنعَ عن دعم حكومة الوفاق في فرض السيطرة بالقوّة على هذه المنطقة التي طال انتظارها، بحسب تعبيره.

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