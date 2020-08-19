صالح يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة عددا من القضايا المهمة

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، أبرز المشاكل والعراقيل التي تسببت في أعطال الشبكة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه ببلدية القبة مع رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه.

وشدد المستشار صالح على ضرورة تبيان أي تقصير أو إهمال في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نظرا لما يسببه انقطاعه من معاناة للمواطنين.

كما حث رئيس مجلس النواب على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بصرف مبلغ الثلاثمئة مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وما صاحبها من مخالفات وتجاوزات، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

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