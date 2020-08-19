الثني يلتقي أعيان ومشائخ الجفرة ويبحث معهم أوضاع المنطقة

استقبل رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أمس بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعيان ومشائخ بلدية الجفرة.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ووزير الصحة، سعد عقوب، ناقش احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية.

هذا وأكد الثني أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها، بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.

وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة، وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا