الثني يلتقي أعيان ومشائخ الجفرة ويبحث معهم أوضاع المنطقة

استقبل رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أمس بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعيان ومشائخ بلدية الجفرة.
وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ووزير الصحة، سعد عقوب، ناقش احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية.
هذا وأكد الثني أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها، بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.
وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة، وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.
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