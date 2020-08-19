اللجنة الطبية بدرنة تعلن  عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بدرنة، إصابة حالتين جديتين بفيروس كورونا فى درنة، وإصابة حالة أخرى من مدينة القبة، لذا تم إحالتها إلى المنطقة الجغرافية التابعة لمنطقة البيضاء، مضيفة في بيان، أن إجمالي الحالات الإيجابية بمدينة درنة 29 حالة مصابة بفايروس كورونا

وفى أحدث بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، أعلن عن 407 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة، مشيرا إلى أنه استلم الإثنين 2995 عينة موزعة على النحو التالي، المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 956 عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن 164 عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 56 عينة،مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 89 عينة، مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية 960 عينة، مختبر فرع المركز سبها 100 عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 359 عينة،مختبر فرع المركز غريان 11 عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة.

وأوضح المركز أن النتائج سجلت 2588 عينة سلبية، و 407 عينات موجبة، منها 256 حالات جديدة، و151 حالة مخالطة، كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 36 حالة شفاء و4 حالات وفاة، مؤكدا أن إجمالي المصابين بلغ 8,579 حالة، منها 7,453 حالات نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 969 حالة، أما الوفيات وصلت إلى 157 حالة.