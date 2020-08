منتسبو أمن الزاوية يعلقون العمل احتجاجا على قرار باشاغا بإيقاف اللافي عن العمل

أعلن منتسبو مديرية أمن الزاوية، الأربعاء، تعليق العمل بالمديرية والمكاتب والأقسام والمراكز التابعة لها مع الاستمرار في الاحتجاج لحين سحب قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، بإيقاف مدير أمن الزاوية، على اللافي، عن العمل احتياطيا.

وأضاف منتسبو المديرية

في بيان لهم على صفحة مديرية أمن الزاوية الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أنهم لن يقبلوا أي مدير عمل آخر لتسيير مهام المديرية.

وأوضح البيان أن ضباط وضباط صف وأفراد المديرية يستهجنوا ويستنكروا على القرار الصادر من،باشاغا، بشأن إيقاف ، اللافي، عن العمل احتياطيا بناء على ما جاء في كتاب مدير منفذ رأس جدير دون التحقيق فيما جاء في الكتاب.

