ثابت يناقش مع المرغني مشروعات بلدية البيضاء

ناقش عضو مجلس النواب، عبدالمطلب ثابت، مع مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالحكومة الليبية، إبراهيم المرغني، مشروعات بلدية البيضاء خلال اجتماع جمعهما بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مشاريع أبرزها الطرق والقمامة وإنشاء مستشفى جديد للنساء والولادة.

هذا وأثنى عضو مجلس النواب على دور الحكومة الليبية في توفير كافة الخدمات للمواطن في كل المدن والمناطق التابعة لها رغم شح الموارد وقلة الإمكانات.

بدوره تعهد المرغني بتذليل كافة الصعاب وتوفير كافة الاحتياجات من أجل الانتهاء من هذه المشاريع كليا.

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