السفارة البريطانية: ندعم “هالو” لتقييم مخاطر المتفجرات جنوب طرابلس

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، الأربعاء، أنها تدعم منظمة “هالو” لتقييم مخاطر المتفجرات في مناطق جنوب طرابلس.

وقالت السفارة البريطانية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنها تدعم منظمة “هالو” من أجل العمل على تسريع جهود نزع مخلفات الحرب المتفجرة والألغام لما وصفته بمساعدة الأهالي في خلق بيئة آمنة وإمكانية العودة إلى بيوتهم ومزاولة أنشطاتهم.

