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شركة الكهرباء تكشف عن أسباب حدوث الإظلام التامّ بالمنطقة الغربيّة والوسطى والجنوبيّة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أرجعت الشركة العامّة للكهرباء اليوم الأربعاء سبب حدوث إظلام تامّ في شبكة المنطقة الغربيّة والوسطى والجنوبية، إلى إرتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية “ابوكماش -زوارة”.

الشركة أشارت عبر مكتبها الإعلاميّ إلى أنّ إرتفاع نسبة الرطوبة أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي “الرويس”، مما تسبّب في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة، نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة من مصراتة شرقًا إلى رأس اجدير غربًا، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية.

وأكّدت الشركة العامّة أنّ العمل جارٍ على إعادة بناء الشبكة الكهربائية .

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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