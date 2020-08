أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تعيين المغربي محمد أوجار رئيسًا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا.

