فيديو: إيقاف شاب رفع صورة سيف الإسلام القذافي في بنغازي

أعلنت سرية التحري والقبض ببنغازي إن عناصرها قامت بإيقاف الشاب نورالدين الترهوني بعد خروجه في فيديو بإحدى الطرقات يحمل صورة لسيف الإسلام القذافي رافعا شعارات الترحم على والده العقيد الراحل.

وقالت شعبة الإعلام الإلكتروني التابعة للجيش الليبي التي نشرت الفيديو إن الشاب خرج “يبث الفتنة ويهدد الأمنين ويدعو فيه الخلايا النائمة للخروج”.

يذكر أن عددا من المواطنين تم إيقافهم في الفترة الأخيرة ضمن ما يعرف بحملة “رشحناك” بعد إطلاقهم لنداءات تطالب سيف الإسلام بالعودة إلى الحياة السياسة والترشح للاستحقاقات القادمة.

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