“أردوغان”: نضالنا في ليبيا و”شرق المتوسط” ليس لنيل حقوقنا فقط لكن لأجل مستقبل تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من ثروات النفظ والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، على حد قوله.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: “مثلما مزقنا اتفاقية سيفر قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا شرقي المتوسط” وفق قوله.

وزعم أن نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا، ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب، وإنما من أجل المستقبل أيضا، على حد تعبيره.

وأضاف: “الخطوات التي نتخذها لحماية حقوقنا في البحر المتوسط ​​لها أهمية كبيرة للقضاء على اعتمادنا الخارجي للطاقة”.

وتابع “الدفاع عن الوطن الأزرق (حدود الصلاحية البحرية) لا يقل أهمية اليوم عن أهمية الدفاع عن وطننا” على حد قوله.