اكتشف 5 معلومات عن وزير مالية الوفاق فرج بومطاري

1) فرج عبدالرحمن بومطاري وزير المالية والاقتصاد المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية

2) مولود في العام 1982 بمدينة بنغازي لعائلة تتكون من تسعة أفراد ، جده من جهة الأب هو المجاهد الليبي فرج بومطاري الزوي ،وجده من جهة الأم هو المجاهد صالح العابدية

3) حاصا شهادة جامعية ماجستير إدارة أعمال من جامعة بنتلي الأمريكية وماجستير محاسبة بجامعة بنغازي وبكالوريوس محاسبة بجامعة بنغازي

4) شغل المناصب التالية: وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية أكتوبر 2018 حتى الآن

نائب مدير إدارة المراجعة في المصرف التجاري الوطني – أكتوبر 2012

نائب مدير إدارة المخاطر في محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار – سبتمبر 2009 – يوليو 2010

مدير مالي بالمحفظة أغسطس 2010 – نوفمبر 2010

مدير إدارة المخاطربالمحفظة أكتوبر 2011 – سبتمبر 2012

مساعد نائب وزير المالية والنفط مارس 2011 – أكتوبر 2011

عضو هيئة تدريس معاون سبتمبر 2009 – سبتمبر 2012 بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي والجامعة الأسمرية

5) استندت خطة الوزارة التي وضعت بإشرف الوزير على عدد من الركائز أهمها:

تأسيس معهد التدريب المالي والمحاسبي من أجل خلق بيئة تطوير مستمرة للعاملين في الوزارة مثل المراقبين الماليين

محاربة الفساد الناتج عن العيوب الهيكلية في التوظيف، وبناء الشراكات بين القطاع العام والخاص التي تستوعب الباحثين عن الوظائف

إقفال جميع الحسابات الختامية للميزانيات الخاصة بالسنوات 2008 – 2019

تأسيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات في الجهات العامة في يوليو 2019، واستطاعت اللجنة منذ شروعها في عملها توفير مئات الملايين من القطاع العام

تفعيل منظومة تتبع الواردات إلكترونيا أو ما يعرف بـ (ECTN)