العباني يطالب الجيش بالتدخل لإنقاذ المواطنين من أداء الحكومة المؤقتة

قال عضو مجلس النواب ، محمد العباني، الأربعاء، إن أداء الحكومة المؤقتة المتدني وعجزها عن تقديم الخدمات في المناطق المحررة مع تعاظم حجم الفساد وغياب دور مجلس النواب عن مساءلتها وتقويمها خلق بيئة مناسبة للتيارات الإرهابية وخاصة الإخوان من أجل استغلال هذه الإخفاقات وإعادة تدويرها بشكل يخلق مزيدا من التذمر لدى المواطن.

وأضاف العباني في تصريحات صحفية، أن الحكومة أكملت ست سنوات متجاوزة الزمان ولم تتمكن من إنجاز شيء عدا تعظيم حجم الدين العام، وشراء ذمة مجلس النواب الذي أصبح عاجزا حتى على دعوة رئيسها للمثول أمامه، على حد قوله.

وأكد العباني أن الحكومة غير منتجة

سوي لمزيد من الفساد، متسائلا ألم يحن زمن مغادرتها.

وطالب العباني الجيش بالتدخل بعد إخفاق مجلس النواب من أجل تفويض السلطة للجيش بعد أن طفح الكيل بالمواطن، على حد قوله.

