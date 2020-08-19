انطلاق البرنامج التعاوني بمصراتة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع

نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتنسيق مع اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية بمصراتة، نظمت برنامجا تعاونيا لتبادل الخبرات حول وصول ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع، وإجراء عملية التدقيق على المراكز المخصصة لهم، بمشاركة قسم التدريب بالمفوضية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

البرنامج استهدف ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وتضمن عديد المحاور المتعلقة بالتصميم المعماري الشامل لمراكز الاقتراع لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الانتخابات البلدية.

ويعد هذا البرنامج استكمالا للنسق التعاوني الذي استهدف خلال الأسبوع الماضي مدربين من بلدية غات وككلة والشرقية وتراغن، وسيستهدف بلديات أخرى تستعد لخوض العملية الانخابية.

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