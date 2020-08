السفارة الأمريكية: ندعم الطبية الدولية لمساعدة النازحين في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، الأربعاء، أن الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية (USAID ) تدعم منظمة الهيئة الطبية

الدولية من أجل زيادة وصول الخدمات الصحية للعائلات التي نزحت بسبب الصراع في

ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن فرق أطباء وممرضات ومستشاري الصحة العقلية

التابعين للهيئة الطبية الدولية الرعاية الطبية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي

تقدم الدعم من أجل مساعدة العائلات على التعامل مع الإجهاد والصدمات حتى في أوقات

جائحة فيروس كورونا وذلك في المرافق الصحية التي تخدم مجتمعات النازحين.

