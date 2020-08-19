ليبيا: العامة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعين محققين مستقلين للتحقيق في الانتهاكات

تلقت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا دفعة يوم الأربعاء بتعيين ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في الدولة التي مزقتها الحرب.

ووسط تدهور الوضع الأمني والافتقار إلى نظام قضائي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، عينت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ومحمد أوجار من المغرب ، وتريسي روبنسون من جامايكا ، وشالوكا بياني من زامبيا مهمة مستقلة لتقصي الحقائق.

وقالت: “ستعمل هيئة الخبراء هذه كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد”.

مناخ الإفلات من العقاب



وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة ، والتعذيب ، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، والاختطاف ، والاختفاء القسري ، والعنف على وسائل التواصل الاجتماعي مستمرة في مناخ من الإفلات التام من العقاب.

علاوة على ذلك ، تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيون للاعتداء وأجبروا على الفرار من البلاد.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو / حزيران 2020 ، من بين أمور أخرى ، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا ، منذ بداية عام 2016.

“ستعمل هيئة الخبراء هذه كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد” ، مضغوط.

الصعود إلى الأسفل

كانت ليبيا محط تركيز دائم لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس الأمن ، منذ الإطاحة ببالعقيد معمر القذافي.

في يونيو / حزيران ، أعرب الأمين العام ، أنطونيو غوتيريش ، عن “صدمته العميقة” لاكتشاف مقابر جماعية في البلاد ، وفي يوليو / تموز ، أخبر المجلس أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا داخليًا الآن بسبب العنف.

وفي الفترة ما بين 1 أبريل و 30 يونيو ، وثقت بعثة الدعم في ليبيا (UNSMIL) ما لا يقل عن 102 حالة وفاة بين المدنيين و 254 إصابة في صفوف المدنيين ، بزيادة قدرها 172 في المائة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

في غضون ذلك ، وثقت منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن 21 هجوما على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين.

النتيجة

في الشهر المقبل ، ستقوم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بإطلاع مجلس حقوق الإنسان على تقرير شفهي لنتائجها.

وفي عام 2021 ، سيكتب الخبراء تقريرًا شاملاً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا ، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، جنبًا إلى جنب مع التوصيات للمضي قدمًا.

يتم تعيين المقررين الخاصين وخبراء حقوق الإنسان المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف ، لفحص موضوع معين يتعلق بحقوق الإنسان أو وضع دولة معينة وتقديم تقرير عنه. المناصب شرفية والخبراء ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ، ولا يتقاضون رواتبهم مقابل عملهم.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة

ترجمة: مواقع