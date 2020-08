في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تباحث وزير الخارجية

الألماني هايكو ماس مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد، حول الوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن ماس بعد

عودته من زيارة إلى طرابلس، التقى مع بن زايد، حيث بحث الطرفان عددا من القضايا

الإقليمية أبرزها الوضع في ليبيا وفي لبنان، كما تناول الطرفان تمديد حظر الأسلحة

على إيران.

