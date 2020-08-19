عقيلة صالح يوجّه للتحقيق بملفي الكهرباء ومكافحة كورونا

وجّه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق في أي تقصير أو إهمال في تنفيذ المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن عقيلة صالح وجّه أيضاً خلال لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء، عمر عبدربه، للتحقيق في أي تجاوزات بالإجراءات التي اتخذت لمواجهة وباء كورونا، والمبلغ المُخصص للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأكد عقيلة صالح على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة الكهرباء وعودة الاستقرار للشبكة الكهربائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وبحث رئيس مجلس النواب مع عبدربه المشاكل التي تعانيها الشبكة العامة للكهرباء خلال هذه الفترة ما أدى إلى زيادة مُعاناة المواطن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وآثارها على الحياة اليومية.

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