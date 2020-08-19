ليبيا في قلب صراع مُرشح للتفجّر شرق المتوسط

يتطور الصراع الإقليمي شرق البحر الأبيض المتوسط، وربما يتحول إلى مواجهة عسكرية، ورغم أن بوادره ظهرت قبل عقدين من الزمن فإن مستجدات ظهرت الوقت الحالي تجعل التصعيد العسكري أمراً وارداً وسط صراع على النفوذ والموارد وتشابك الخيوط الدولية تعززه توترات ومشاحنات كلامية وعمليات استفزازية، وما لبثت ليبيا أن دخلت على هذا الخط.

وأشعل تصادم سفينة حربية تركية بأخرى يونانية التوتر بين البلدين وحرب التصريحات أيضا بين أنقرة وباريس، وأعاد الخلافات الدولية على مصادر الطاقة في المنطقة خاصة بعد نشر تركيا سفينة استكشاف للبحث عن النفط والغاز الطبيعي قرب اليونان مع قطع بحرية ترافقها، ما دفع أثينا لنشر أسطولها البحري في المنطقة.

يتخذ التصعيد الحاصل بين تركيا من جهة وقبرص واليونان، هذه المرة بُعداً أوسع مما كان عليه سابقا، خاصة مع مناورات عسكرية أجرتها فرنسا واليونان، ودخول إيطاليا عبر عملاق النفط إيني على خط التنقيب عن حقول الغاز في المنطقة، مع منافستها التقليدية توتال الفرنسية وإبرامهما شراكة عام 2018 الأمر الذي يعد ضربة لتركيا.

وحاولت تركيا الرد على هذا التحالف عبر توقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية لكسب حجة قانونية للبحث في مياه متنازع عليها مع مصر وقبرص، الأمر الذي وضع ليبيا في قلب هذا الصراع المحموم، الذي ربما تبقى آثاره لعقود.

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