“خارجية النواب”: ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين

أيّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء زيارته إلى مدينة طرابلس، يوم الأحد الماضي

وقال العقوري في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء،، إن مجلس النواب ملتزم بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة، وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية.

وأضاف العقوري، أن أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، معرباً عن تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية، والجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، هدد في مؤتمر صحفي مع نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الأحد الماضي، بفرض عقوبات أوروبية محتملة ضد منتهكي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مشيراً إلى تحركٍ ألمانيّ فرنسيّ إيطاليّ في هذا الصدد، كما أعرب عن تمسك بلاده بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وشدد ماس على أنه لا أحد يريد أن تتحول ليبيا إلى ساحة تتقاتل فيها دول أخرى، داعياً إلى استئناف مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع في ليبيا لتجنب ذلك، كما تطرق إلى أزمة إغلاق الموانئ النفطية مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن المنشآت النفطية وضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.