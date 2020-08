ميليشيا شهدا أبو صرة: زيارة ليفي تمت لحساب أجندة باشاغا الذي يعبث بالبلاد مدفوعا بطمعه في السلطة

شنت ميليشيا شهدا

أبو صرة التابعة لقوات الوفاق اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على وزير الداخلية

المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وجددت الميليشيا

في بيان لها إدانتها لقيام و باشاغا

بتنسيق زيارة لعراب نكبة فبراير الصهيويني برنارد ليفي إلى مناطق الغرب الليبي،

معتبرة أن ما يقوم به باشاغا ليس خدمة للصالح العام ولا للقطاع الأمني، وإنما خدمة

لنفسه ولأجندته وطموحاته التي تعيش في محيلته وتدفعه للوصول إلى كرسي الحكم.

ودعا البيان رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج إلى تحمل مسؤولياته ضد ما وصفه بعبث فتحي باشاغا،

الذي يتحرك مدفوعا بشهيته للسلطة والحكم والتسلط، معتبرا أنه أصبح وزيرا للداخلية

بالصدفة وبنفس الطريقة التي يحاول الالتفاف بها على الحكم في ليبيا.

ولفت البيان إلى

أن حكومة الوفاق كان يفترض بها إجراء تعديل وزاري خلال الفترة الماضية، إلا أن

باشاغا استخدم الفيتو لإيقاف هذا التعديل دونا عن باقي الوزراء وهدد

بالاستقالة، كما هدد بإخراج ملفات الفساد لابتزاز جميع الشخوص والجهات بالحكومة، مؤكدا أن بشاغا يريد إدخال الشعب إلى ما وصفها بحظيرة الديكتاتورية.

