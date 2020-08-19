لجنة الخارجية تؤكد التزام المجلس بمخرجات برلين والحل السياسي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة، وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية .

وأعرب العقوري، عن تأييده لما ورد في تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أثناء زيارته إلى طرابلس الأحد الماضي .مشددا على أن أولوية مجلس النواب هي استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وهو ما تهدف إليه مبادرة رئيس مجلس النواب، معربا عن تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية في دعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

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